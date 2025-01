Em jogo equilibrado, Grêmio bate o Marcílio Dias e avança à próxima fase da Copinha

Com a vitória, o Imortal avançou para a próxima fase da Copinha. Agora, os gaúchos enfrentarão o vencedor do duelo entre Goiás e Vitória da Conquista. Por sua vez, o Marcílio Dias está eliminado da competição.

As datas e os horários da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão divulgadas pela FPF ao término dos jogos da segunda fase.

O jogo

Aos 42 minutos de jogo, o Marcílio Dias ficou com um a menos. Após uma entrada com a sola da chuteira em uma dividida com um jogador do Grêmio, o meia Keven Fernandes recebeu o cartão vermelho.

Com dois minutos da etapa final, o Grêmio abriu o placar. Após uma dividida na entrada na área, a bola sobrou para Hiago Santos, que cabeceou para o fundo das redes.