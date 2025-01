Atalanta fica no empate com Udinese e perde a chance de assumir a liderança provisória do Italiano

Neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta recebeu a Udinese no Bluenergy Stadium, empatou sem gols e perdeu a chance de assumir a liderança provisória da competição.

O time comandado por Gian Piero Gasperini seguiu em segundo lugar, agora com 42 pontos. Se vencesse, igualaria em pontos com o líder Napoli, que joga amanhã, mas superaria o adversário no saldo de gols. A Inter de Milão, por sua vez, aparece na terceira posição, com 40 pontos e dois jogos a menos em relação ao dois times. Do outro lado, a Udinese ficou estacionada na nona colocação, com 26 pontos.

A Atalanta retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra a Juventus, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium. Pela mesma rodada da competição, a Udinese encara o Como na próxima segunda-feira, no Stadio Giuseppe Sinigaglia, às 16h45.