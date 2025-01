Zubeldía comanda coletivo e rascunha escalações do São Paulo com improvisações

O volante Santiago Longo e o meia Rodriguinho foram os únicos atletas que atuaram como "curingas" na atividade. O também meio-campista Pablo Maia não atuou durante todo o trabalho, pois ainda não se encontra 100% fisicamente, e o lateral-direito Igor Vinícius terminou o coletivo com dores no pé esquerdo.

Um dos times foi escalado da seguinte forma: Jandrei; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Henrique Carmo; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Ferreira; André Silva

Já o outro time jogou com: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Moreira; Alisson e Pablo Maia; Erick, Oscar e William Gomes; Calleri

Oscar foi utilizado na parte central do campo, mas em muitas oportunidades se deslocou para o lado esquerdo, jogando próximo ao atacante William Gomes.

O São Paulo disputará dois jogos preparatórios pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado na Flórida. No dia 15 de janeiro, a equipe enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já no dia 19, o adversário da vez será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

O segundo jogo da pré-temporada não contará com alguns atletas são-paulinos, já que parte do grupo retornará ao Brasil no dia 17 de janeiro para a estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 20.