São Paulo aguarda últimos detalhes para definir ida de Enzo Díaz aos EUA

Enzo Díaz chega para suprir a maior carência do elenco do São Paulo. Após as saídas de Welington e Jamal Lewis, o Tricolor passou a ter apenas o jovem Patryck como opção para a lateral esquerda. Por isso, a diretoria não só buscou contratar o argentino do River Plate, mas também Wendell, jogador do Porto que disputou a Copa América do ano passado com a Seleção Brasileira.

Enzo Díaz, aliás, não é o único jogador do São Paulo que ainda não viajou aos EUA para a pré-temporada. O paraguaio Damián Bobadilla também não embarcou para a Flórida após ser diagnosticado com influenza, tendo de cumprir isolamento - a expectativa é de que ele chegue em Orlando no domingo.