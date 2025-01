Corinthians tem contas bloqueadas na Justiça por André Cury, que acusa o clube de fraude

O Corinthians teve suas contas bloqueadas pelo empresário André Cury, que acusou o clube de fraude na Justiça e encontrou uma brecha no Regime Centralizado de Execuções (RCE), que faz parte do plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Cury alega que o Corinthians teve uma conduta fraudulenta, pois entende que o clube citou contratos que não poderiam constar no RCE.

O empresário, então, acionou um fórum federal para bloquear as contas do Corinthians e "escapar" do Regime Centralizado de Execuções. O Timão manteve os bloqueios apenas na esfera estadual.