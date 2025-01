Apresentado, Erick Pulga elogia evolução e projeto do Bahia

"A expectativa é muito boa de estrear, espero ajudar muito nesse ano, fui muito bem recebido, por caras que assisti na TV, como o Everton Ribeiro, eu jogava videogame com ele, e o Rogério Ceni, que vi muito no São Paulo", disse.

A expectativa do torcedor do Bahia com gols de Erick Pulga é grande, mas o atleta usa um discurso humilde ao falar de sua posição no elenco. "Vim para ajudar e somar, acredito em disputas saudáveis, com companheirismo.



Estou para ajudar o Bahia a chegar a um patamar maior", prometeu o atacante, que falou sobre as suas características.