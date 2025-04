São Paulo defende 86% de aproveitamento contra o Cruzeiro nos últimos 5 jogos no Morumbis

O São Paulo entra em campo neste domingo, contra o Cruzeiro, para defender um ótimo aproveitamento em jogos válidos pelo Brasileirão. Nos últimos cinco duelos entre as equipes no Morumbis, foram quatro vitórias do Tricolor e um empate, gerando 86% de aproveitamento.

Além da invencibilidade, o número de gols marcados e sofridos também chamam a atenção. O São Paulo balançou as redes oito vezes e sofreu apenas três gols. Vale destacar que a equipe paulista não foi vazada em três dos cinco jogos.