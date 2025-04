Artilheiro, Guilherme é o jogador de linha do Santos com mais minutos em campo; confira

Após o Estadual, Guilherme foi titular nos primeiros dois jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. O atacante pouco apareceu na derrota para o Vasco e não foi bem no empate com o Bahia. A última vez que o atacante foi às redes ocorreu em 19 de fevereiro, na vitória de 3 a 0 contra o Noroeste, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da fase de gupos do Paulistão. Na ocaisão, além do camisa 11, Tiquinho e Thaciano marcaram para o Peixe.

Apesar disso, Guilherme segue sendo titular absoluto. O atacante jogou todas as partidas da equipe de Pedro Caixinha em 2025 e saiu do banco de reservas em apenas uma delas.

Precisando dar respostas ao seu torcedor, o Santos volta a campo no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).