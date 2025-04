Série B terá confronto de times 100% e dois paulistas em campo no sábado

Outro time que defende 100% de aproveitamento é o Coritiba, que venceu o Vila Nova por 1 a 0, em casa. Às 16h abre o sábado ao enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os catarinenses perderam para o CRB, por 1 a 0, fora de casa, no primeiro jogo.

Por fim, às 18h, Vila Nova e Paysandu duelam no Serra Dourada, em Goiânia (GO). Assim como os goianos, o time paraense foi superado na estreia pelo Athletico, em Belém (PA), por 2 a 1. O Paysandu também divide atenção com a Copa Verde, em que está na final e empatou sem gols o primeiro jogo com o Goiás.

A segunda rodada será finalizada com três jogos no domingo. Atlético-GO, América-MG e CRB buscam mais uma vitória contra Botafogo-SP, Remo e Athletic-MG, respectivamente.

Confira os jogos da 2ª rodada:

SÁBADO

16h