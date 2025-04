De saída no meio do ano, Estêvão tem última oportunidade de marcar em Derby pelo Palmeiras

O atacante do Alviverde já enfrentou o Corinthians em cinco oportunidades no profissional, mas não conseguiu balançar as redes e nem deu assistências. Ao todo, ele acumula duas derrotas, dois empates e somente uma vitória diante do rival de Itaquera.

Amanhã é #DiaDePalmeiras e hoje é #DiaDeTreino! ? pic.twitter.com/naePJS6o4q

? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 11, 2025

A chance mais próxima que Estêvão teve de marcar em um Derby foi no início deste ano, quando o Palmeiras recebeu o Corinthians, no Allianz Parque, pela fase de grupos do Paulista. O camisa 41 sofreu um pênalti na reta final do jogo, pegou a bola e foi para a cobrança, mas viu Hugo Souza defender. O gol do atleta poderia ter dado o triunfo ao Verdão, já que o duelo terminou empatado em 1 a 1.

Apesar de ainda não ter marcado em clássicos contra o rival alvinegro, Estêvão já mostrou que sabe jogar contra o adversário da Zona Leste. Recentemente, por exemplo, deu trabalho para a defesa do Corinthians no primeiro jogo da final do Estadual, no último dia 16 de março.