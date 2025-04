'Devendo' mais futebol, Palmeiras e Corinthians se reencontram em Barueri pelo Brasileirão

Por sua vez, o Palmeiras vive situação inversa. Com o mérito de sempre ser extremamente competitiva, a equipe de Abel Ferreira acumula três vitórias consecutivas mesmo com um desempenho aquém do alto investimento na janela de transferências. A equipe precisou suar para derrotar o modesto Sporting Cristal, contou com um pênalti inexistente para derrotar o Sport e jogou de maneira burocrática no triunfo diante do Cerro Porteño.

A bronca dos torcedores ficou evidente no atrito com o volante Richard Ríos, que sinalizou para o presente na arquibancada do Allianz calarem a boca ao marcar o gol do triunfo diante do Cerro, na quarta-feira.

Para Abel, a culpa pelo baixo rendimento do time é o calendário apertado. "Não vejo nenhuma equipe com fluidez de jogo. Não temos tempo de recuperação. O Paulistão nos deixou muitas marcas em termos físicos. Hoje voltamos a trocar dois, três jogadores e perdemos o Veiga. Mas aos poucos o time começa a ganhar confiança. Há muita coisa para fazer, mas é difícil atuar em 18 partidas em dois meses", disse o treinador em entrevista coletiva.

Diferentemente do Palmeiras, o Corinthians vai levar uma equipe mais descansada a campo neste sábado. Ramón poupou boa parte dos titulares no duelo com o América, na Colômbia. Por outro lado, o treinador vem tendo dor de cabeça para montar a equipe titular. Além dos desfalques do goleiro Hugo Souza e do meia Rodrigo Garro, o comandante alvinegro precisou lidar com as baixas do atacante Memphis Depay, do zagueiro Gustavo Henrique e do lateral-esquerdo Angileri, figurinhas carimbadas dos 11 ideais.

"O Brasileirão é muito importante, mas uma copa internacional também é. Estamos no começo da competição e vamos colocar em campo os jogadores que estão em melhores condições", disse Ramón.

A tendência é que somente Memphis Depay retorne pelo lado corintiano. Com relação ao Palmeiras, o time alviverde não terá Raphael Veiga, que sofreu uma luxação no ombro e deve perder as próximas partidas. Em compensação, Maurício está de volta e já foi até mesmo relacionado para o duelo com o Cerro. Quem tem chances de voltar neste sábado é o lateral-direito Marcos Rocha, recuperado de problema na coxa.