João Fonseca derrota tenista de Hong Kong e fica a uma vitória da chave principal do Australian Open

New year, fresh look ?@carlosalcaraz reveals the reasons behind his haircut for #AO2025 ? pic.twitter.com/ujXGW5QRhk

? #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2025





Esta foi a 12ª vitória seguida de João Fonseca no circuito mundial. Antes da disputa do quali do Australian Open, o brasileiro se sagrou campeão do ATP Finals Next Gen e do Challenger 125 de Camberra.

O domínio do brasileiro foi visível desde o primeiro game, quando quebrou o saque de Coleman Wong. João Fonseca manteve o ritmo, forçou erros do adversário e também quebrou o terceiro game, pouco antes do tenista de Hong Kong cometer uma sequência de duplas faltas. No sexto e último game, o jovem de 18 anos não desperdiçou a chance de garantir o set e venceu por 6/0.