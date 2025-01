Santa Cruz-AC x Palmeiras: veja informações, onde assistir e prováveis escalações pela Copinha

Com isso, o Verdão assumiu a liderança, com três pontos e nove de saldo de gols. A equipe do Acre vem logo atrás, em segundo lugar, com um ponto, seguida do Oeste, com a mesma pontuação. O Náutico-RR é o lanterna, com zero.

Prováveis escalações

Santa Cruz-AC: Denilson; Vini, Mateus, Joaquim e Esquerda; Elton, Marquinhos, Souza e Jucá; William e Samuel.



Técnico: Balu

Palmeiras: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Figueiredo, Allan e Thalys; Riquelme Fillipi e Luighi



Técnico: Lucas Andrade