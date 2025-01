Rodrigo Garro, do Corinthians, será acusado de homicídio culposo agravado por uso de álcool

Ainda segundo Armando Aguero, Garro deve comparecer à audiência com um juiz neste domingo, mas não será preso novamente, devendo apenas seguir proibido de dirigir. Nas palavras do procurador, o camisa 10 corintiano não mostrou vontade de fugir e tem mantido contato com as autoridades desde o acidente.

Uma eventual prisão do jogador aconteceria apenas ao final do julgamento, caso o juiz o considere culpado. O crime de homicídio culposo agravado por alcoolemia pode resultar de três a seis anos de prisão, segundo o Código Penal argentino.

O procurador confirmou que o motociclista portava drogas, estava sem capacete e andava com uma moto com faróis irregulares. A vítima levava cocaína, que não foi detectada em seu sangue.

O Corinthians emitiu uma nota oficial, afirmando que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta.

Agora, o Corinthians irá aguardar a resolução as investigações sobre o acidente para voltar a falar sobre o caso. O Timão restou solidariedade à família de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que pilotava uma moto e se chocou contra a Dodge Ram conduzida por Garro.