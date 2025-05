Flamengo abusa dos erros, cede o empate ao Central Córdoba e se complica na Libertadores

O Flamengo pagou caro pela má exibição nesta quarta-feira no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. Reencontrando o algoz Central Córdoba, pela quarta rodada, o time de Fillipe Luís até saiu na frente com gol do uruguaio Arrascaeta, mas abusou dos erros técnicos e cedeu o empate por 1 a 1, se complicando no Grupo C da Libertadores.

Com o resultado, o Flamengo se manteve em terceiro na chave, com cinco pontos e não vence desde a estreia, por 1 a 0, diante do Deportivo Táchira-VEN, e soma zero gols de saldo. Neste momento, o time estaria indo para os playoffs da Copa Sul-Americana. O Central Córdoba, algoz no Maracanã com a vitória por 2 a 1, é o vice-líder, com oito, empatado com a LDU-EQU, mas atrás devido ao saldo de gols: 3 a 2. O lanterna é o Táchira, saco de pancadas do grupo, ainda sem pontuar.

Precisando fazer o resultado, o Flamengo começou a partida como de costume, trocando bastante passes e buscando abrir espaço na defesa adversária. Com nove minutos, a estratégia já surtia efeito, com Gerson servindo Arrascaeta, que passou pela marcação antes de bater na saída do goleiro para marcar. O uruguaio ainda teve a chance de ampliar, em contra-ataque, mas chutou fraco, favorecendo a defesa de Aguerre.