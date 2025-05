Palmeiras bate Cerro e se classifica na Libertadores com gols de Estêvão e Vitor Roque

O Palmeiras superou qualquer possibilidade de ambiente hostil ao reencontrar o Cerro Porteño dois meses depois do episódio de racismo contra o garoto Luighi. O time venceu por 2 a 0 em Assunção e garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores com gol de outra joia, Estêvão, e redenção de Vitor Roque.

O garoto foi o principal nome do time de Abel Ferreira, articulando as principais ações ofensivas dos brasileiros. O Palmeiras precisava apenas de um empate para garantir uma vaga antecipada na fase de mata-mata da competição. Com o resultado, a equipe chega a 12 pontos.

Agora, o Palmeiras se prepara para a oitava rodada do Brasileirão, no qual é líder. O time tem pela frente o clássico contra o São Paulo no domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.