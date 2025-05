Flamengo empata com Central Córdoba e completa terceiro jogo sem vencer na Libertadores

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores, o Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, no Estádio Único Madre de Ciudades, na Argentina.

Com o resultado, os rubro-negros completaram o terceiro jogo sem vencer na competição (dois empates e uma derrota). Assim, foram a cinco pontos e seguem na terceira posição do grupo C. Já os argentinos foram a oito e estão na vice-liderança.

Os cariocas abriram o placar aos nove minutos do primeiro tempo, com Arrascaeta. O Central Córdoba empatou na etapa final, aos 16, com Gastón Verón.