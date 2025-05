Estêvão celebra vaga antecipada do Palmeiras e elogia eficácia contra o Cerro: "Muito boa"

Mesmo um primeiro tempo truncado, Estêvão conseguiu abrir o placar antes do intervalo. Depois de rápida cobrança de falta de Evangelista, o camisa 41 balançou a rede aos 40 minutos da etapa inicial. Vitor Roque fechou o placar nos acréscimos do segundo tempo.

A equipe de Abel Ferreira segue com 100% de aproveitamento no torneio continental e lidera com folga o Grupo G, com 12 pontos conquistados. O Cerro Porteño ficou com quatro, em segundo lugar, sofrendo a segunda derrota no torneio, ambas para o Verdão.

Garantido nas oitavas, o Palmeiras ainda tem mais dois jogos para fechar a fase de grupos, contra o Bolívar e Sporting Cristal, no Allianz Parque. Antes disso, o Alviverde enfrenta o São Paulo, pelo Brasileirão, no domingo, na Arena Barueri, a partir das 17h30 (de Brasília).