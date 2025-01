Santos sofre para reformular elenco e chega à data de reapresentação sem reforços anunciados

A outra novidade é o técnico Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino. O treinador, que irá substituir Fábio Carille, já foi oficializado antes da virada do ano e trabalha na montagem do time para esta temporada ao lado do novo CEO do clube, Pedro Martins.

Além disso, há expectativa que alguns jogadores que retornam de empréstimo sejam reintegrados ao plantel, como o venezuelano Soteldo e o atacante Lucas Braga. Por sua vez, Lucas Barbosa deve ser vendido ao Bragantino, enquanto Alfredo Morelos vive futuro incerto.

Quem sai?

Há também algumas ausências importantes no elenco. O meia-atacante Otero, por exemplo, não renovou o contrato, que vencia no fim do ano passado, e já foi anunciado como reforço do Nacional, do Uruguai.

Já o meia Giuliano negocia a rescisão de seu vínculo e também não deve permanecer. O restante do time, a princípio, seguirá no clube ou ainda não definiu o destino.