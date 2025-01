Baixa na estreia da Copinha, promessa do Santos tenta superar lesões para deslanchar em 2025

O meio-campista Bernardo vive a expectativa de atender as expectativas da torcida do Santos e enfim deslanchar em 2025. Para isso, porém, o jovem precisará superar um antigo problema que tem o prejudicado: as lesões.

Bernardo deve desfalcar a equipe nas duas primeiras rodadas da Copinha. Ele sentiu um incômodo muscular na coxa no fim do ano passado e deve ficar à disposição do técnico Leandro Zago apenas na terceira rodada da competição.

Mesmo ausente das primeiras partidas, o atleta não foi cortado da lista de inscritos. Ele tem o prestígio de Zago, mas sabe que precisará superar os problemas físicos para ser titular do time e ganhar sequência.