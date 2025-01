Janela de transferências aberta: veja como está a movimentação do Palmeiras no mercado da bola

O Palmeiras está ativo no mercado da bola e segue preparando seu elenco para a temporada de 2025 de olho também na disputa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Verdão chegou ao ano de 2025 com duas novas peças confirmadas para a equipe. A janela de transferências do Brasil abriu nesta sexta-feira.

A primeira contratação do Verdão foi o atacante Facundo Torres, que estava no Orlando City. O atleta de 24 anos deixou o time norte-americano depois de três temporadas e com a marca de artilheiro do clube, e assinou com o Verdão por cinco temporadas.

Já no último dia de 2024, o Palmeiras finalmente anunciou a chegada do atacante Paulinho, que estava no Atlético-MG. Na transferência, o Verdão incluiu dois de seus atletas: Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino, Cria da Academia que estava no profissional desde 2020. Além disso, o Alviverde pagou 18 milhões de euros ao time mineiro.