Martínez minimiza sintético em derrota: 'Desculpas são para perdedores'

Na visão do jogador venezuelano, o que realmente teve peso no resultado negativo foi o cansaço dos atletas. O Corinthians vem de uma sequência intensa de partidas, com viagens longas, inclusive pela Copa Sul-Americana, e poucos dias de descanso — e até mesmo de treino.

Além disso, o Timão jogou sem alguns de seus titulares, principalmente por causa de lesões por desgaste físico. Hugo Souza, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro e Igor Coronado seguem no departamento médico. Gustavo e Angileri devem retornar na próxima rodada do Brasileirão.

Sabemos a quantidade de partidas que temos. Falo pessoalmente, tenho jogado, seleção também, vou, volto. Somos jogadores profissionais e temos que estar preparados, mas às vezes o corpo fala, vem o cansaço, depois as lesões. Temos que ser profissionais, quando não dá, não dá, mas sempre queremos jogar para ajudar.

José Martínez

Nesta semana, o Corinthians terá uma sequência de duas partidas em casa pelo Brasileirão, o que dará um tempo a mais de recuperação aos jogadores. O Alvinegro paulista enfrenta o Fluminense na próxima quarta-feira e o Sport no sábado.