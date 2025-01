Corinthians vê alinhamento entre base e profissional como fórmula de sucesso; entenda

O Corinthians tem como objetivo, cada vez mais, alinhar o planejamento da base com o futebol profissional. Um pilar responsável pela "ponte" entre os departamentos é Alex Brasil, contratado em setembro como executivo das categorias inferiores.

Alex não trabalha apenas diretamente com Claudinei Alves, diretor estatutário que cuida do departamento, como é o responsável por discutir questões de planejamento com Fabinho Soldado, executivo e homem-forte do futebol profissional. Um tema tratado pela dupla, por exemplo, foi a utilização de Renato e Kayke, do sub-20, nos treinos de pré-temporada do time de cima.

"O trabalho com o profissional existe, claro, tive reunião com o Fabinho, abordamos alguns nomes, trouxemos nomes que eles utilizariam, como Kayke e Renato. Essa integração existe. o Corinthians faz tudo em conjunto, ninguém toma decisão dozinho", comentou Alex em entrevista coletiva na última quinta-feira, no CT Joaquim Grava.