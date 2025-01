Ferreira fala sobre experiência no profissional do São Paulo e projeta Copinha

Lucas Ferreira é um dos principais destaques da equipe sub-20 do São Paulo. O jogador de 18 anos se sagrou recentemente campeão da Copa do Brasil da categoria com uma virada sobre o rival Palmeiras, marcando o gol da vitória, e encerrou a temporada sendo relacionado para a última partida do time profissional. Agora, em 2025, ele quer se destacar na Copinha para ser promovido definitivamente ao elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía.

Lucas Ferreira ficou no banco de reservas no jogo do São Paulo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, assim como Ryan Francisco, outra jovem promessa do sub-20. Embora não tenha entrado em campo, ao contrário de seu companheiro de equipe, que jogou alguns minutos, o garoto do Rio de Janeiro valorizou a experiência.

"Rafinha deu dicas para mim e para o Ryan continuarmos trabalhando, quando voltarmos para a base dar apoio moral para os nossos companheiros. Se ganharmos a Copinha, vai subir bastante gente, tenho certeza", disse Ferreira.