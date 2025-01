Elenco do Sport se reapresenta e inicia preparação para a temporada 2025

Nesta quinta-feira, sob o comando do técnico Pepa, o elenco do Sport se reapresentou e deu início à preparação para a temporada 2025.

Após a realização de exames, os atletas realizaram atividades com bola. Entre elas, passes curtos e movimentação.

"Acredito que essa nossa reapresentação e o próprio início com a equipe alternativa é importante. Eu vejo isso com ótimos olhos. Nós vamos ter um tempo a mais para nossa preparação. Nós descansamos bem nesse período de férias e agora podemos trabalhar e treinar com mais calma. Sabemos o quanto é apertada esta temporada este ano, são muitos jogos e competições. Então acredito que seja uma ótima decisão este tempo a mais para treinar e se preparar bem para as competições", disse o goleiro Caique França.