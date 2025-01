Botafogo vira sobre o Fast Club e vence na estreia da Copinha

Os cariocas viram a equipe amazonense abrir o placar no primeiro tempo, com Naimerson, de pênalti. O Fast quase ampliou na etapa inicial e acertou o travessão. Antes do intervalo, o Botafogo pediu um gol de João Pedro, mas a arbitragem apontou que a bola não entrou totalmente.

No segundo tempo, os alvinegros chegaram ao empate com menos de um minuto, com Kaique Pereira. A virada veio somente aos 30, com Zappelini.

A segunda rodada do grupo será disputada neste domingo. O Fast encara o Votuporanguense. Já o Botafogo encara o Floresta.