Presidente do Corinthians se diz esperançoso e projeta "conquistas maiores" em 2025; confira

O primeiro compromisso do Corinthians no ano será no dia 16 de janeiro (quinta-feira) contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela estreia do Campeonato Paulista. O clube busca voltar a conquistar o Estadual depois de mais de cinco anos de jejum.

Até o momento, as movimentações do Corinthians no mercado da bola são tímidas. O Timão não anunciou nenhum jogador até o momento, mas por outro lado liberou atletas como Matheus Araújo, Caetano e Ruan Oliveira. Fagner e Pedro Henrique são outros nomes que estão perto de deixar o clube, para Cruzeiro e Ceará, respectivamente.

O foco da diretoria é "segurar" jogadores importantes para manter a base que terminou 2024 em alta. O clube já anunciou a renovação de André Carrillo, acertou a permanência de Ángel Romero e negocia a extensão do empréstimo de Maycon.

Apesar do recado nas redes, o futuro do presidente Augusto Melo no Corinthians é incerto. O mandatário deve passar por uma votação de impeachment no Conselho Deliberativo ainda em janeiro e pode ser afastado do cargo até uma segunda votação, dessa vez na Assembleia Geral. O dirigente iniciou o mandato com muito apoio interno, mas perdeu prestígio no Parque São Jorge, especialmente após polêmicas envolvendo a gestão, como o acordo firmado com a casa de aposta VaideBet.