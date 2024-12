Retrospectiva: em ano desafiador, Santos sofre com altos e baixos, mas volta à Série A

Na segunda metade do ano, o Peixe usou a janela de transferências para reforçar ainda mais seu elenco. O clube se desfez de alguns atletas ao longo da temporada, como Lucas Lima, Messias e até mesmo Cazares. A principal perda, contudo, foi o zagueiro Joaquim, titular absoluto ao lado de Gil. O defensor foi negociado com o Tigres, do México, e deixou em aberto a vaga de titular. O jovem da base Jair, de apenas 19 anos, assumiu a titularidade e foi a grande revelação do clube no ano.

Para reforçar o grupo, chegaram ao clube: Billy Arce, Wendel Silva, Renan, Yusupha Njie, Nacho Laquintana e Luan Peres. Além disso, o zagueiro João Basso retornou ao clube após empréstimo.

Wendel Silva celebrando seu primeiro gol pelo Santos, contra o Brusque, em Joinville, em Santa Catarina, pela 25ª rodada da Série B.

Carille contestado e perda da liderança

O Santos começou o segundo turno mal, com apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos. Neste período, a equipe desperdiçou pontos contra times da parte de baixo da tabela, como Guarani e Ponte Preta, rebaixados à Série C. O jogo contra a Macaca, inclusive, foi vexatório. Em casa, o Peixe vencia por 2 a 0 com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Todavia, o time de Carille não aproveitou as vantagens que tinha e tomou o empate no final do jogo.

A paciência do torcedor com Carille já estava se esgotando. Devido à péssima sequência, o Santos voltou a perder a liderança e caiu para a terceira posição, sendo superado pelos também paulistas Mirassol e Novorizontino. O Peixe retornou ao topo da tabela apenas na 31ª rodada, quando venceu o Mirassol por 3 a 2 na Vila Belmiro.