Vasco x Flamengo Palpite – Onde Assistir, Horário e Escalações – 19/04

A defesa é muito insegura, e o meio-campo não consegue sustentar a posse e o ataque, tendo Vegetti como referência principal. Diante de um rival superior tecnicamente, a missão é resistir e aproveitar contra-ataques.

Como chega o Flamengo?

O Flamengo vive ótima fase na temporada. Líder do Brasileirão e com 3 vitórias seguidas e 1 empate, o time de Filipe Luís mostra equilíbrio em todos os setores. No último confronto, aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Juventude, no Maracanã.

Vasco x Flamengo – Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Garré, Vegetti.

Técnico: Fábio Carille

Flamengo: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Everton Cebolinha, Plata, Pedro.

Técnico: Filipe Luís