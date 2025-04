Medalhista olímpica da Espanha pausa carreira para tratar da saúde mental: 'Sofrendo há meses'

Diferentemente de alguns atletas que ficaram um ano ou alguns meses fora e depois voltaram com a carreira normalmente, Sara Torribes não definiu se ainda voltará às quadras. "Quero ser consistente com o que meu corpo sente."

Recentemente, a surfista brasileira Tatiana Weston-Webb também revelou uma pausa na carreira por causa da saúde mental. No tênis, os casos são diversos, como ocorreu com a japonesa Naomi Osaka (voltou a jogar), a australiana Ashleigh Barty (aposentou quando liderava o ranking) e até com a jovem norte-americana Amanda Anisimova (se afastou das quadras com 21 anos).

Compatriota de Sara Sorribes, Carlos Alcaraz mandou uma mensagem de apoio. "É uma pena ver Sara assim, uma pessoa tão alegre. Espero que ela encontre as respostas logo e que a vejamos sorrir e se divertir novamente o mais breve possível. Todos nós queremos vê-la lutar, ela é uma guerreira", disse o astro da Espanha.