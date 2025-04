Grêmio x Internacional: Palpite - Onde Assistir - Brasileirão 2025 - 19/04

O clássico Gre-Nal, um dos maiores do futebol brasileiro, acontece neste sábado dia 19/04, às 21h (horário de de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes vem de derrota na última rodada, com o técnico do Grêmio sendo demitido após uma série de derrotas. Neste artigo você vai enconrar palpites para Grêmio x Internacional, além de onde assistir e prováveis escalações.