Paulinho revela o que pesou em sua escolha pelo Palmeiras e se diz ansioso por estreia

"A minha reação à proposta foi como da primeira vez, do primeiro convite do Palmeiras, há alguns anos. Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do clube. E eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento. É um clube enorme do Brasil e do mundo e eu sei o quanto essa camisa pesa. Estou muito feliz de agora poder representar esse clube que tem tanta história", afirmou.

"Conheço alguns jogadores, tive uma troca de ideia na Seleção Brasileira. Já perguntei e conversei com alguns que me falaram muito bem do Palmeiras, da estrutura, do grupo, enfim, do próprio treinador, com quem eu também já tive a oportunidade de conversar e trocar uma boa ideia. Estou muito confiante, estou grato pelo reconhecimento e pela confiança depositada em mim e espero poder retribuir com muitas vitórias, gols e títulos", finalizou.