Com um a menos, Bologna perde para o Verona e interrompe sequência positiva no Italiano

O Bologna perdeu para o Verona por 3 a 2 na tarde desta segunda-feira, no Estádio Renato Dall'Ara, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe comandada por Vincenzo Italiano ficou com um jogador a menos logo no começo da segunda etapa e interrompeu a sequência de duas vitórias seguidas no Calcio.

O Bologna abriu o placar com Benjamin Dominguez aos 20 minutos de partida, mas sofreu a virada com Sarr, aos 38, e Tengstedt, nos acréscimos da primeira etapa.

Aos seis minutos do segundo tempo, o Bologna teve a expulsão do volante Pobega de forma direta, mas ainda assim buscou o empate com Dominguez, aos 13. Faltando dois minutos para o final do duelo, Santiago Castro anotou um gol contra, sacramentando a derrota da equipe mandante.