Santos renova com técnico do time feminino até o final de 2025

Nesta sexta-feira, o Santos anunciou a renovação contratual com o técnico Caio Couto. Ele segue à frente da equipe de futebol feminino até o fim de 2025.

Campeão Brasileiro com as Sereias da Vila em 2017, o profissional retornou ao Alvinegro Praiano em setembro, participando das campanhas que levaram as Sereias às quartas de final da Libertadores e ao título da Copa Paulista.

"A palavra é reconstrução. Quando a gente chega num clube e as coisas caminham da melhor maneira possível, nosso trabalho torna-se menos complexo. O fato de eu ter uma boa relação com o torcedor, uma identidade com o clube, aumenta em mim essa vontade de procurar dar o meu melhor, o meu máximo, de me desafiar diariamente para ajudar o Santos, nessa missão que será o ano de 2025", disse o treinador.