A caminho da Puma, Portugal divulga vídeo agradecendo a Nike após parceira de 27 anos

Após 27 temporadas, a parceria entre a seleção portuguesa de futebol e a Nike chegará ao fim. A partir de janeiro de 2025, os portugueses serão vestidos pela Puma, empresa alemã de material esportivo. Como forma de agradecimento à Nike, o perfil oficial da FPF (Federação Portuguesa de Futebol) divulgou um vídeo agradecendo a parceria de longa data com a empresa norte-americana.

No vídeo, são mostradas todas as camisas feitas pela Nike para os portugueses, com destaque para narrações de momentos históricos vividos com aqueles uniformes. No fim, aparece a palavra "Obrigado".