CEO do Cruzeiro comenta possível chegada de Sergio Ramos: 'Tem que ver o desejo dele'

Nesta quinta-feira, Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, comentou a possibilidade da contratação do zagueiro Sergio Ramos. O dirigente revelou que a situação é complexa e que depende do lado financeiro de ambas as partes, além do desejo do jogador espanhol de jogar no Brasil.

"É um grande jogador. Tem que aguardar. Não tem como mensurar as expectativas. É o que o presidente disse, se fosse um jogador para chegar para vir por um ano, dentro da realidade financeira do Cruzeiro, a gente faria. Mas o que a gente tem de informação é que ele tem dúvida, inclusive, de sair da Europa, talvez ir para Arábia. Não passa na cabeça dele, neste momento, vir para a América do Sul. É o que a gente ouve", disse Mattos, em entrevista à Band Minas, nesta quinta-feira (26).