Abel faz três mudanças no Palmeiras para jogo contra o Cerro; veja os times

Já o Cerro Porteño vai a campo com: Martín Arias; Alan Benítez, Velázquez, Quintana, Matías Pérez e Daniel Rivas; Piris da Motta, Wilder Vieira e Carrizo; Jonatán Torres e Iturbe.

Classificação e jogos Libertadores

O Palmeiras é o único time da Libertadores com 100% de aproveitamento. A equipe de Abel Ferreira lidera o Grupo G com 9 pontos em três jogos e já garante a classificação com um empate.

Já o Cerro, com 4 pontos, precisa da vitória para não deixar o Bolívar (3) ou Sporting Cristal (1) embolarem o grupo.