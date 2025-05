San José x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Mesmo sem desprezar o torneio, Renato entende que está tomando a melhor decisão.

"Infelizmente, como todo técnico que chega no meio da competição, estou enfrentando um terremoto. Sem tempo para treinar, como outros clubes. Mas os outros já vinham há algum tempo com o treinador e por isso temos que saber trabalhar com as situações", disse ele.

Além de rodar o elenco, Renato Gaúcho poderá observar, mesmo que de longe, alguns jogadores. A equipe será dirigida pelo assistente Alexandre Mendes.

Pelo lado do San José o clima é de preocupação. Sem vencer há sete jogos, o técnico Eduardo Villegas planeja se impor em casa para recuperar a tranquilidade. Mas só vai revelar a escalação minutos antes do confronto.

FICHA TÉCNICA



SAN JOSÉ X FLUMINENSE