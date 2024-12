Os cinco momentos mais decepcionantes do Fluminense em 2024

O ano do Fluminense definitivamente não foi bom. O Tricolor Carioca lutou para não cair no Campeonato Brasileiro durante toda a temporada e ainda perdeu peças consideradas importantes no meio do caminho. A Gazeta Esportiva listou os cinco momentos mais decepcionantes do Flu em 2024, veja abaixo:

1 - A demissão de Fernando Diniz

Técnico campeão da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana com o Fluminense, Fernando Diniz teve um início de Brasileirão péssimo e foi demitido pela diretoria do clube. Um baque importante no elenco, que foi montado e pensado para o estilo de jogo do treinador até então.