Sub-13 do Palmeiras bate o Flamengo e é tricampeão da Liga de Desenvolvimento da CBF

Além do mais, com o título, o Palmeiras alcançou sua 19ª conquista nacional em todas as categorias de base. A base do clube lidera isoladamente o ranking de torneios oficiais do Brasil. O São Paulo, com 14 taças, e o Flamengo, com 13, completam o top-3.

Nesta edição da competição, o Palmeiras disputou cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, foram sete gols marcados e cinco sofridos, e o artilheiro palestrino foi Kauã Pablo, com três tentos. Antes de enfrentar o Flamengo, o Verdão passou pelo Fluminense na semifinal.