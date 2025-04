Santos busca empate contra o Palmeiras, mas desperdiça chance de virar líder do Brasileiro sub-20

Nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, Santos e Palmeiras empataram em 2 a 2, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O Verdão esteve suas vezes na frente do placar, com gols de Sorriso e Antônio Marcos. No entanto, o Santos buscou igualou com Gabriel Simples e Luca Meirelles (pênalti).

Desta maneira, o Santos permaneceu na terceira colocação, com oito pontos e perdeu a chance de ultrapassar o líder Cruzeiro, que tem dez. Já o Palmeiras ficou na quinta posição, com sete unidades conquistadas.

Ambos os times voltam a atuar pela quinta rodada do Brasileirão sub-20. O Santos retorna aos gramados na próxima quarta-feira (9) para visitar o Atlético-GO, às 15h (de Brasília). O Palmeiras, por sua vez, no mesmo dia, mas às 16h, recebe o Botafogo, em São Paulo.