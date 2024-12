Os cinco momentos decepcionantes do Flamengo em 2024

Apesar do título da Copa do Brasil, o Flamengo teve momentos conturbados no ano de 2024. Entre eles, a demissão de Tite e resultados ruins na Libertadores, que era o principal objetivo do Mengão na temporada. A Gazeta Esportiva listou os cinco momentos mais decepcionantes do rubro-negro na temporada, veja abaixo:

1 - A saída conturbada de Tite

Tite chegou na reta final de 2023 e deixou uma boa impressão para os flamenguistas. Entretanto, mesmo com a conquista do Campeonato Carioca, muitas críticas surgiram em cima do treinador, que não conseguiu fazer a equipe render e foi demitido após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores.