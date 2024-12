Ex-Santos, Zé Love rebate críticas e revela valor milionário a receber do Figueirense

Já no que pertine à igualmente falaciosa e absurda acusação de que não sou uma pessoa que honra com seus compromissos financeiros, passo a esclarecer fatos importantes que realmente me levaram para uma difícil situação financeira.

Como todos sabem, sou um jogador de futebol profissional, agora aposentado, e essa profissão foi exercida por mim com muita dedicação, esforço, sacrifício e amor. Durante décadas, fui bastante vitorioso e conquistei muitas coisas.

Joguei por grandes clubes no Brasil e no exterior, e por quase todos eles fui campeão e reconhecidamente um grande profissional. Porém, lamentavelmente, vesti a camisa do Figueirense Futebol Clube, onde atuei ao longo de praticamente dois anos. Como jogador contratado por este clube, mudei minha vida, mudei de cidade, mudei a vida da minha família e assumi compromissos, mas, infelizmente, atuei pelo clube durante 24 meses sem receber absolutamente nenhum pagamento sequer. Essa briga também está judicializada, e, hoje em dia, o clube ainda me deve a quantia aproximada de R$ 1,7 milhão.

Portanto, como um trabalhador dedicado e honesto, que sempre vestiu a camisa da empresa com respeito e afinco, o que tenho hoje é um processo contra o clube, por meio do qual luto incansavelmente para tentar receber os meus salários!

Diante disso, não é difícil concluir o que acarreta em nossa vida e na nossa família ficarmos trabalhando duro durante dois anos sem receber qualquer pagamento. São 24 meses sem pagar aluguel, 24 meses sem pagar contas, 24 meses sem pagar escola, 24 meses vivendo de empréstimos e da ajuda de algumas pessoas: Portanto, não nego!

Tenho, sim, contas a acertar com algumas pessoas, tenho, sim, compromissos que não pude honrar na época. Tenho, sim. Como homem honrado, honesto e digno que sou, pagarei todos, um por um! Como já venho fazendo na medida das minhas possibilidades. Até porque, como dito, o Figueirense Futebol Clube ainda não pagou pelo meu trabalho. Com isso, também é mentira que sou desonesto! Também é mentira que sou mal pagador! Também é mentira que estou falido!