A temporada do Vasco teve muitos altos e baixos em 2024. Foram muitos momentos de irregularidade, mas o Cruzmaltino também deixou boas memórias na mente do torcedor. Por isso, a Gazeta Esportiva listou os cinco grandes momentos do Vasco em 2024, veja abaixo:

1 - A volta de Philippe Coutinho

Um dos pontos altos do Vasco em 2024 foi a volta do ídolo Philippe Coutinho. O meia foi revelado no clube e depois teve grandes passagens na Europa, principalmente no Liverpool. O jogador está emprestado pelo Aston Villa até a metade do ano.