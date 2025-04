Internacional x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pela quarta rodada do Brasileirão

O Palmeiras vem confiante após a vitória no Derby do último sábado sobre o Corinthians, na Arena Barueri. Com o resultado, o Alviverde terminou a terceira rodada do Brasileirão na segunda posição, ainda invicto, com sete pontos conquistados. Anteriormente, o time de Abel Ferreira empatou com o Botafogo (0 a 0) e venceu o Sport (2 a 1).

Desta forma, após um período em baixa e com oscilações, o clube paulista se reencontrou e igualou a maior sequência de vitórias desta temporada. Atualmente, o Verdão acumula quatro triunfos consecutivos e vê, contra o Internacional, a chance de atingir a maior série positiva de 2025.