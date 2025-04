Ídolo do Corinthians, Danilo relembra Derby turbulento como técnico e projeta futuro: "Estou apto"

"Eu fiquei três anos e meio já na base. Eu acho que eu priorizei isso, de iniciar ali por baixo mesmo, para pegar essa adaptação, acho que é importante. Mas já chegou o momento agora, ainda mais depois que a gente foi campeão da Copinha, né? Então, eu acho que isso aí já nos credencia a pegar uma oportunidade no time profissional", completou o ex-meio-campista.

No total, Danilo teve 129 jogos como treinador pelo Corinthians, com 74 vitórias, 26 empates e apenas 29 derrotas, com um aproveitamento de 64%. Além do título da Copinha, Danilo comandou o Timãozinho nos vice-campeonatos do Paulista e do Brasileiro de 2022.