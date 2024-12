Conheça os jogadores que mais tiveram influência nos gols dos times da Série A

O atacante Yuri Alberto foi o destaque do futebol brasileiro em termos de influência nos gols marcados pelas equipes da elite do futebol brasileiro. Considerando todas as competições de 2024, ele participou de 36% dos tentos do Corinthians e liderou a lista divulgada pela SofaScore.

Alerrandro (Vitória) e Vegetti (Vasco) ficaram na segunda colocação do ranking, com 34%. Na sequência, vieram Pedro (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro), com 33%.

Em relação aos outros clubes paulistas da Série A, Flaco López (Palmeiras) e Lucas Moura (São Paulo) influenciaram em 26% dos gols de suas equipes, enquanto Helinho (Bragantino) apareceu no ranking com 25%.