Com Atlético-MG em busca de técnico, Deyverson se declara a ex-Corinthians

Vice-campeão da Copa do Brasil e Libertadores de 2024, o Atlético-MG está em busca de um novo treinador após demitir Gabriel Milito. António Oliveira está livre no mercado e foi especulado no clube mineiro.

Deyverson e Antônio Oliveira trabalharam juntos no Cuiabá. Com o português, o atacante somou 50 jogos (46 como titular), com 19 gols e três assistências.

Devido ao sucesso no Dourado, o jogador de 33 anos acabou acertando a sua transferência para o Atlético-MG nesta temporada.