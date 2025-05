Santos se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Ceará pelo Brasileiro

Neymar (lesão na coxa esquerda) e Guilherme (lesão no quadril) vivem situação mais complexa no DM. Já Barreal (lesão na coxa esquerda), Zé Rafael (cirurgia na coluna) e Souza (lesão no tornozelo direito) estão no processo de transição física.

O elenco do Santos ainda terá outros cinco treinos antes do embate contra o Ceará. A bola rola apenas nesta segunda-feira (12), às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe vive mau momento e não sabe o que é vencer desde o dia 16 de abril, quando bateu o Atlético-MG. De lá para cá, foram três derrotas e um empate entre todas as competições. Assim, a equipe busca voltar ao caminho dos triunfos para dar uma resposta à torcida.