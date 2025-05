Corinthians: Comissão de Justiça pede afastamento imediato de Augusto Melo

A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians protocolou um novo pedido para a destituição do presidente Augusto Melo, com afastamento imediato do mandatário e de todos os membros da atual diretoria.

O que aconteceu

A solicitação tem como base as "gravíssimas constatações" apontadas por pareceres técnicos do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação e Fiscalização (Cori). O documento já foi encaminhado a Romeu Tuma, presidente do CD.

Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça, baseou o pedido de impeachment em três principais motivos. No entanto, o advogado criminalista só deu andamento à solicitação de afastamento imediato por ter encontrado embasamento em artigos de leis federais, como é o caso da Lei Pelé.